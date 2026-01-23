Azərbaycan "Menzies Aviation"lə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
Biznes
- 23 yanvar, 2026
- 11:14
Azərbaycan hökumıti və "Menzies Aviation" şirkəti arasında əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
"Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Davos İqtisadi Forumunda iştirak çərçivəsində "Menzies Aviation" şirkətinin icraçı sədri Hassan El-Houri ilə görüşdük. Aviasiya sektorunun dayanıqlı inkişafı istiqamətində ölkəmizdə görülən işlər, bu sahədə innovasiyaların tətbiqi və investisiyaların təşviqi, o cümlədən əməkdaşlıq perspektivləri barədə müzakirələrimiz oldu. Qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi, təlim və məşğulluğa yönəlmiş təşəbbüslərin dəstəklənməsini qeyd etdik", - deyə o qeyd edib.
