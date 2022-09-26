Азербайджан заинтересован в росте торгового оборота с Пакистаном

Сотрудничество между Азербайджаном и странами транспортного коридора «Восток-Запад», включая Пакистан имеет большое значение для увеличения торгового оборота.

Расширения сотрудничества Азербайджана и стран транспортного коридора "Восток-Запад", включая Пакистан, имеет большое значение для дальнейшего роста торгового оборота между ними.

Как передает Report, об этом сообщили представители Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (IITCM) на встрече с делегацией Пакистанского мусульманского института во главе с Султаном Ахмедом Али, находящейся с визитом в Азербайджане.

Руководители департаментов IITCM Вусала Джафарова и Рашад Гусейнов проинформировали гостей о региональной торговле, перевозках и энергетике, о проводимых в стране экономических реформах и о сотрудничестве с Пакистанскими мозговыми центрами.

Также были обсуждены новые возможности сотрудничества в Южно-Кавказском регионе после освобождения от оккупации территорий Азербайджана и влиянии восстанавливаемого Зангезурского транспортного коридора на региональные торговые и транзитные маршруты.

В свою очередь Султан Ахмед Али заявил, что возглавляемая им организация, как исследовательский институт, объединяет исследователей, политиков и интеллектуалов для изучения экономических, политических, социальных, медицинских и энергетических проблем.