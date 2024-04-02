Азербайджан намерен расширить сотрудничество с Санкт-Петербургом в сфере судостроения

Азербайджан обсудил с Санкт-Петербургом укрепление сотрудничества в сфере судостроения.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".
Он отметил, что на встрече, состоявшейся в рамках визита губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Азербайджан, обсуждены перспективы двусторонних экономических отношений, возможности укрепления совместной деятельности в сферах промышленности, инвестиций, инноваций и туризма.
"Мы оценили имеющийся потенциал поддержки торгово-делового партнерства", - говорится в публикации.