Азербайджан на 22% увеличил расходы на импорт табака

В январе-июле этого года Азербайджан импортировал табак и табачные изделия на сумму 56,577 млн долларов США

В январе-июле этого года Азербайджан импортировал табак и табачные изделия на сумму 56,577 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 10,523 млн долларов (22,8%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 7 месяцев Азербайджан также экспортировал табак и его промышленные заменители на 4,511 млн долларов, что на 3,057 млн долларов (40,4%) меньше, чем годом ранее.

За отчетный период импорт табака и его промышленных заменителей составил 0,9% от общего объема импорта, экспорт - 0,04% от общего объема экспорта.