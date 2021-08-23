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Азербайджан на 22% увеличил расходы на импорт табака

Азербайджан на 22% увеличил расходы на импорт табака В январе-июле этого года Азербайджан импортировал табак и табачные изделия на сумму 56,577 млн долларов США
Бизнес
23 августа 2021 г. 11:44
Азербайджан на 22% увеличил расходы на импорт табака

В январе-июле этого года Азербайджан импортировал табак и табачные изделия на сумму 56,577 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 10,523 млн долларов (22,8%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 7 месяцев Азербайджан также экспортировал табак и его промышленные заменители на 4,511 млн долларов, что на 3,057 млн долларов (40,4%) меньше, чем годом ранее.

За отчетный период импорт табака и его промышленных заменителей составил 0,9% от общего объема импорта, экспорт - 0,04% от общего объема экспорта.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases tobacco import costs by more than 22%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan tütün idxalına çəkdiyi xərci 22 %-dən çox artırıb

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