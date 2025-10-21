Азербайджан, Латвия, Эстония и Финляндия подписали ряд меморандумов

Сегодня в Баку в рамках бизнес-форума "Центральная Балтика - Азербайджан" Азербайджан, Латвия, Эстония и Финляндия подписали 11 меморандумов о взаимопонимании.

Об этом сообщает Report с мероприятия.

При этом по три документа было подписано Caspian Energy Club, Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) организаций Азербайджана (ASK) и Nordic Business Community Azerbaijan с Латвийской торгово-промышленной палатой, Сатакунтским университетом прикладных наук и посольством Эстонии в Азербайджане.

На мероприятия также были подписаны меморандумы о взаимопонимании между финской EnergiaVFX и азербайджанской RogVFX, эстонской Fleetguru и азербайджанской Axiom.