Азербайджан, Латвия, Эстония и Финляндия подписали ряд меморандумов
Бизнес
- 21 октября, 2025
- 18:13
Сегодня в Баку в рамках бизнес-форума "Центральная Балтика - Азербайджан" Азербайджан, Латвия, Эстония и Финляндия подписали 11 меморандумов о взаимопонимании.
Об этом сообщает Report с мероприятия.
При этом по три документа было подписано Caspian Energy Club, Национальная конфедерация предпринимателей (работодателей) организаций Азербайджана (ASK) и Nordic Business Community Azerbaijan с Латвийской торгово-промышленной палатой, Сатакунтским университетом прикладных наук и посольством Эстонии в Азербайджане.
На мероприятия также были подписаны меморандумы о взаимопонимании между финской EnergiaVFX и азербайджанской RogVFX, эстонской Fleetguru и азербайджанской Axiom.
Последние новости
18:44
Гаджияхьяев: WorldSkills Shanghai является одним из самых престижных соревнований по кибербезопасности в миреИКТ
18:31
Виктора Орбана на заседании Совета ЕС будет представлять ФицоДругие страны
18:28
Фото
При ударе ВС РФ по Новгороду-Северскому погибли 4 человека, 7 пострадалиДругие страны
18:25
Глава ТПП: Европейской экономике нужны новые торговые партнеры, и Азербайджан - логичный выборБизнес
18:18
В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли на 2%Финансы
18:15
В Армении арестован главный архитектор ГюмриВ регионе
18:13
Фото
Азербайджан, Латвия, Эстония и Финляндия подписали ряд меморандумовБизнес
18:10
Пашинян отбыл с рабочим визитом в ГрузиюВ регионе
18:08