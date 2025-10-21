İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Azərbaycan, Latviya, Estoniya və Finlandiya arasında bir sıra memorandum imzalanıb

    Biznes
    • 21 oktyabr, 2025
    • 19:12
    Azərbaycan, Latviya, Estoniya və Finlandiya arasında bir sıra memorandum imzalanıb

    Bu gün Bakıda "Mərkəzi Baltik - Azərbaycan" biznes forumu çərçivəsində Azərbaycan, Latviya, Estoniya və Finlandiya arasında 11 anlaşma memorandumu imzalanıb.

    Bu barədə "Report" tədbirdən xəbər verir.

    "Caspian Energy Club", Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası (ASK) və "Nordic Business Community Azerbaijan" ilə Latviya Ticarət və Sənaye Palatası, Satakunta Tətbiqi Elmlər Universiteti və Estoniyanın Azərbaycandakı səfirliyi arasında ayrı-ayrılıqda üç sənəd imzalanıb.

    Tədbir zamanı həmçinin Finlandiyanın "EnergiaVFX" ilə Azərbaycanın "RogVFX" şirkəti, Estoniyanın "Fleetguru" şirkəti ilə Azərbaycanın "Axiom" şirkəti arasında anlaşma memorandumları imzalanıb.

    Azərbaycan Latviya Estoniya Finlandiya "Mərkəzi Baltik - Azərbaycan" biznes forumu
