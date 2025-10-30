Азербайджан и Всемирный банк обсудили улучшение бизнес-среды в стране.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети "X".

"Было приятно встретиться с делегацией во главе с региональным директором ВБ по равному развитию, финансам и институтам в регионе Европы и Центральной Азии Асадом Алемом. Мы обменялись мнениями о направлениях, планируемых для включения в проект "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2027-2030 годы", улучшении бизнес-среды, содействии устойчивому, инклюзивному экономическому росту и занятости", - отметил он.

Министр подчеркнул, что стороны на встрече также рассмотрели возможности применения в Азербайджане результатов анализа по развитию бизнеса и методологии исследования, связанных со стимулированием частного сектора.