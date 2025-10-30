Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Азербайджан и Всемирный банк обсудили улучшение бизнес-среды

    Бизнес
    • 30 октября, 2025
    • 13:51
    Азербайджан и Всемирный банк обсудили улучшение бизнес-среды

    Азербайджан и Всемирный банк обсудили улучшение бизнес-среды в стране.

    Как сообщает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети "X".

    "Было приятно встретиться с делегацией во главе с региональным директором ВБ по равному развитию, финансам и институтам в регионе Европы и Центральной Азии Асадом Алемом. Мы обменялись мнениями о направлениях, планируемых для включения в проект "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2027-2030 годы", улучшении бизнес-среды, содействии устойчивому, инклюзивному экономическому росту и занятости", - отметил он.

    Министр подчеркнул, что стороны на встрече также рассмотрели возможности применения в Азербайджане результатов анализа по развитию бизнеса и методологии исследования, связанных со стимулированием частного сектора.

    Микаил Джаббаров Всемирный банк Асад Алем бизнес-среда
    Фото
    Azərbaycan və Dünya Bankı biznes mühitinin təkmilləşdirilməsini müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, WB mull improving business environment

    Последние новости

    14:53

    Состояние народного артиста Ядигара Мурадова остается тяжелым

    Искусство
    14:45

    Эльдар Азизов: Среди чиновников встречаются случаи измены и злоупотребления властью

    Внутренняя политика
    14:42

    Глава треста по обслуживанию гражданского населения получил выговор

    Внутренняя политика
    14:29
    Фото

    В Баку обсудили бельгийский колониализм в Центральной Африке и его последствия

    Внешняя политика
    14:28

    Азербайджан и Великобритания подписали План оборонного сотрудничества на 2026/27 год

    Армия
    14:22

    Ильхам Алиев не намерен участвовать в саммите ЕПС в Армении в 2026 году

    Внешняя политика
    14:21
    Фото

    Прибывшим в село Венгли Агдеринского района жителям вручены ключи - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:17

    Бразильский ученый: Мировое сообщество должно заставить Бельгию признать преступления в ДР Конго

    Внешняя политика
    14:10
    Фото
    Видео

    В Гарадагском районе похоронен шехид I Карабахской войны Фикрет Азизов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей