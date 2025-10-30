İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan və Dünya Bankı biznes mühitinin təkmilləşdirilməsini müzakirə edib

    Biznes
    • 30 oktyabr, 2025
    • 13:39
    Azərbaycan və Dünya Bankı biznes mühitinin təkmilləşdirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan və Dünya Bankı arasında biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda rifah üzrə regional direktoru cənab Əsəd Ələmin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşmək xoş oldu. "2027-2030-cu illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası"nın layihəsinə daxil edilməsi planlaşdırılan istiqamətlər, biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi, dayanıqlı, inklüziv iqtisadi artımın, məşğulluğun təşviqi barədə fikirlərimizi bölüşdük. Beynəlxalq təcrübədə biznesin intensiv inkişafı üzrə aparılan təhlillərin nəticələrinin və özəl sektorun stimullaşdırılması ilə bağlı tədqiqat metodologiyalarının Azərbaycanda tətbiqi imkanlarını nəzərdən keçirdik", - deyə o qeyd edib.

    Dünya Bankı Mikayıl Cabbarov
