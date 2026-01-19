Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Азербайджан и Всемирный банк обсудили перспективы сотрудничества

    Бизнес
    • 19 января, 2026
    • 17:25
    Азербайджан и Всемирный банк обсудили перспективы сотрудничества

    Азербайджан и Всемирный банк обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения состоялись в ходе встречи замминистра экономики Самеда Баширли с делегацией во главе с региональным директором по устойчивому развитию Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Самехом Нагибом Вахбаном.

    Согласно информации, стороны обменялись мнениями по социально-экономическим реформам, проводимым в Азербайджане, шагам, предпринимаемые для улучшения бизнес- и инвестиционной среды, отметили важность сотрудничества со Всемирным банком, а также институциональных и технических мер поддержки, оказываемых банком.

    Кроме того, обсуждены совместные проекты Азербайджана и ВБ, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Лента новостей