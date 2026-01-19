İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Azərbaycan Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    • 19 yanvar, 2026
    • 17:11
    Azərbaycan Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Azərbaycan və Dünya Bankı arasında mövcud əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, müzakirələr iqtisadiyyat nazirinin müavini Səməd Bəşirli ilə Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə Dayanıqlı İnkişaf üzrə regional direktoru Sameh Naquib Vahbanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə aparılıb.

    Məlumata görə, görüşdə Azərbaycanda həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar, biznes və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan addımlar diqqətə çatdırılıb. Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq, Bankın göstərdiyi institusional və texniki dəstək tədbirlərinin bu baxımdan əhəmiyyəti qeyd edilib.

    Bundan başqa, görüşdə Azərbaycan ilə Dünya Bankı arasında reallaşdırılan layihələr və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

    Dünya Bankı Azərbaycan Səməd Bəşirli Sameh Naquib
    Foto
    Азербайджан и Всемирный банк обсудили перспективы сотрудничества
    Foto
    Azerbaijan, World Bank discuss current cooperation and prospects

    Son xəbərlər

    18:00

    Portuqaliyada prezident seçkilərində ikinci tur təyin edilib

    Digər ölkələr
    17:48

    Azərbaycanda ötən il avtomobil nəqliyyatı ilə 2 milyarda yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    17:48

    Beynəlxalq axtarışa verilmiş 3 şəxs Rusiya və Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

    Hadisə
    17:46

    Azərbaycan güləşçiləri ilin ilk təlim-məşq toplanışlarına başlayıblar

    Fərdi
    17:40

    KİV: Azərbaycan ərazisindən keçməklə Rusiyadan Ermənistana maye qaz tədarükü gözlənilir

    Region
    17:36
    Foto
    Video

    Böyük qayıdışın böyük parçası: Ağdam və Füzulinin ailə-ailə, ev-ev, məktəb-məktəb bərpasından – REPORTAJ

    Qarabağ
    17:35

    Sabah Azərbaycanda güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    17:34
    Foto

    Vüqar Əhmədov Hacıqabul və Şirvandan olan vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    17:32
    Foto

    Azərbaycan və Çin şirkətləri birgə alüminium istehsalını müzakirə edib

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti