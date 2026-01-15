Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан и Вьетнам рассматривают возможность совместного производства электромобилей

    Бизнес
    • 15 января, 2026
    • 15:05
    Азербайджан и Вьетнам рассматривают возможность совместного производства электромобилей

    Азербайджан и Вьетнам рассмотрели возможность совместной деятельности в сфере производства электромобилей.

    Как сообщает Report , об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".

    Согласно публикации, министр встретился с делегацией под руководством председателя правления вьетнамской компании VinFast Ле Тхи Тху Тхюи (Le Thi Thu Thuy).

    "Мы обменялись мнениями о сотрудничестве с деловыми кругами в направлении диверсификации экономических связей с Вьетнамом, приоритетах устойчивого развития и благоприятной деловой среде нашей страны", - отметил Джаббаров.

