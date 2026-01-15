Азербайджан и Вьетнам рассматривают возможность совместного производства электромобилей
Бизнес
- 15 января, 2026
- 15:05
Азербайджан и Вьетнам рассмотрели возможность совместной деятельности в сфере производства электромобилей.
Как сообщает Report , об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".
Согласно публикации, министр встретился с делегацией под руководством председателя правления вьетнамской компании VinFast Ле Тхи Тху Тхюи (Le Thi Thu Thuy).
"Мы обменялись мнениями о сотрудничестве с деловыми кругами в направлении диверсификации экономических связей с Вьетнамом, приоритетах устойчивого развития и благоприятной деловой среде нашей страны", - отметил Джаббаров.
