Азербайджан и Вьетнам рассматривают возможность совместного производства электромобилей

Азербайджан и Вьетнам рассмотрели возможность совместной деятельности в сфере производства электромобилей.

Как сообщает Report , об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".

Согласно публикации, министр встретился с делегацией под руководством председателя правления вьетнамской компании VinFast Ле Тхи Тху Тхюи (Le Thi Thu Thuy).

"Мы обменялись мнениями о сотрудничестве с деловыми кругами в направлении диверсификации экономических связей с Вьетнамом, приоритетах устойчивого развития и благоприятной деловой среде нашей страны", - отметил Джаббаров.