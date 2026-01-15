İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azərbaycan və Vyetnam elektromobillərin birgə istehsalını nəzərdən keçirir

    Biznes
    • 15 yanvar, 2026
    • 14:24
    Azərbaycan və Vyetnam elektrik avtomobillərin istehsalı sahəsində birgə fəaliyyət imkanlarını nəzərdən keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Məlumata görə, nazir Vyetnamın "VinFast" şirkətinin İdarə Heyətinin sədri xanım Le Thi Thu Thuyun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    "Vyetnamla iqtisadi əlaqələrin şaxələndirilməsi istiqamətində biznes dairələri ilə əməkdaşlıq, dayanıqlı inkişaf prioritetləri, ölkəmizin əlverişli işgüzar mühiti barədə fikirlərimizi bölüşdük", - deyə M. Cabbarov bildirib.

    Azərbaycan Vyetnam elektromobil istehsal

