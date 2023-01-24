Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в восстановлении освобожденных территорий

Азербайджан обсудил участие венгерских компаний в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий.

Азербайджан и Венгрия обсудили участие венгерских компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, об этом на своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, в ходе встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто была подчеркнута важность инициатив, способствующих развитию двусторонних отношений между странами: "Мы обсудили продвижение экономических и торговых связей, участие венгерских компаний в восстановлении наших освобожденных от оккупации территорий и возможности использования транзитного потенциала нашей страны".