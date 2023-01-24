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Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в восстановлении освобожденных территорий

Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в восстановлении освобожденных территорий Азербайджан обсудил участие венгерских компаний в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий.
Бизнес
24 января 2023 г. 17:10
Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в восстановлении освобожденных территорий

Азербайджан и Венгрия обсудили участие венгерских компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, об этом на своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, в ходе встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто была подчеркнута важность инициатив, способствующих развитию двусторонних отношений между странами: "Мы обсудили продвижение экономических и торговых связей, участие венгерских компаний в восстановлении наших освобожденных от оккупации территорий и возможности использования транзитного потенциала нашей страны".

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Версия на английском языке ФотоHungarian companies may participate in restoration of liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan azad edilmiş ərazilərin bərpasında Macarıstanın iştirakını müzakirə edib  

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