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Азербайджан и Венгрия обсудили развитие экономических связей

Азербайджан и Венгрия обсудили развитие экономических связей Азербайджан и Венгрия обсудили развитие экономических связей.
Бизнес
23 ноября 2023 г. 17:38
Азербайджан и Венгрия обсудили развитие экономических связей

Азербайджан и Венгрия обсудили развитие экономических связей.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"На встрече с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто мы подчеркнули положительную динамику экономических отношений двух стран, совместные инициативы, реализуемые в различных сферах экономики, отметили важность обсуждаемых на 18-м заседании Руководящего совета SPECA вопросов в развитии регионального сотрудничества", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Macarıstan iqtisadi əlaqələrin inkişafını müzakirə edib
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Hungary discuss economic relations 

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