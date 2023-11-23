Азербайджан и Венгрия обсудили развитие экономических связей

Азербайджан и Венгрия обсудили развитие экономических связей.

Азербайджан и Венгрия обсудили развитие экономических связей.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"На встрече с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто мы подчеркнули положительную динамику экономических отношений двух стран, совместные инициативы, реализуемые в различных сферах экономики, отметили важность обсуждаемых на 18-м заседании Руководящего совета SPECA вопросов в развитии регионального сотрудничества", - написал министр.