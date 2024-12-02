Азербайджан и Великобритания обсудили обмен информацией в сфере налогов

Азербайджан и Великобритания обсудили обмен информацией в сфере налогообложения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при Минэкономики Азербайджана.
Согласно информации, заместитель начальника ГНС Самира Мусаева провела видеоконференцию с заместителем генерального исполнительного директора Налоговой и таможенной службы Великобритании (HMRC) Анжелой МакДональд.
На встрече подчеркнута важность реализуемых мер для сотрудничества между двумя учреждениями и выдвинутых инициатив, обсуждены стратегические цели в сфере совершенствования налогового управления и реформы для устойчивого развития экономики и другие вопросы, связанные с улучшением налоговой среды.