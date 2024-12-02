О нас

Азербайджан и Великобритания обсудили обмен информацией в сфере налогов

Азербайджан и Великобритания обсудили обмен информацией в сфере налогов Анджелу Макдональд еле нашла на англ, а то какая-то актриса выходила)))
Бизнес
2 декабря 2024 г. 11:33
Азербайджан и Великобритания обсудили обмен информацией в сфере налогов

Азербайджан и Великобритания обсудили обмен информацией в сфере налогообложения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при Минэкономики Азербайджана.

Согласно информации, заместитель начальника ГНС Самира Мусаева провела видеоконференцию с заместителем генерального исполнительного директора Налоговой и таможенной службы Великобритании (HMRC) Анжелой МакДональд.

На встрече подчеркнута важность реализуемых мер для сотрудничества между двумя учреждениями и выдвинутых инициатив, обсуждены стратегические цели в сфере совершенствования налогового управления и реформы для устойчивого развития экономики и другие вопросы, связанные с улучшением налоговой среды.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan and UK discuss information exchange in taxation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Böyük Britaniya vergi üzrə məlumat mübadiləsini müzakirə edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
1 декабря 2024 г. 09:04
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
29 ноября 2024 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi