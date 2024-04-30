Азербайджан и Узбекистан расширяют сотрудничество в области электротехники и приборостроения

Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие сотрудничества в области электротехники и приборостроения.

Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие сотрудничества в области электротехники и приборостроения.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, об этом заместитель министра Самед Баширли сказал на встрече с председателем правления Ассоциации “Узелтехсаноат” Узбекистана Мирзиёдом Юнусовым и представителями компаний Artel и AKFA.

На встрече было подчеркнуто развитие партнерства Азербайджана и Узбекистана в сфере экономических и торговых связей. Был отмечен рост товарооборота между странами, а также расширение сотрудничества в области взаимных инвестиций.