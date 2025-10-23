Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Азербайджан и Турция обсудили развитие экономического сотрудничества

    Бизнес
    • 23 октября, 2025
    • 19:09
    Азербайджан и Турция обсудили развитие экономического сотрудничества

    На встрече с турецкой делегацией в Министерстве экономики Азербайджана обсуждены возможности укрепления сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

    Об этом сообщили Report в Министерстве.

    Заместитель министра экономики Самед Баширли провел встречу с председателем правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турции и Азербайджана (TADİV) Айгюн Аттар и председателем Турецко-азербайджанского делового совета (DEİK) Сельджуком Акатом. Было подчеркнуто, что Фонд, основанный по инициативе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, вносит вклад в развитие межгосударственной культурной и экономической деятельности.

    На встрече было выражено удовлетворение эффективным сотрудничеством между двумя странами в различных сферах экономики. Была предоставлена информация о благоприятном инвестиционном и деловом климате, созданном в нашей стране, бизнес-возможностях на освобожденных территориях, рассмотрены перспективы взаимовыгодного партнерства.

    Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib

