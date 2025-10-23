İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib

    Biznes
    • 23 oktyabr, 2025
    • 18:53
    Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib

    İqtisadiyyat Nazirliyində Türkiyə nümayəndə heyəti ilə keçirilən görüşdə işgüzar dairələr arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi imkanları dəyərləndirilib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən bildirilib.

    İqtisadiyyat nazirinin müavini Səməd Bəşirli Türkiyə - Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun (TADİV) İdarə Heyətinin sədri Aygün Attar və DEİK Türkiyə - Azərbaycan İş Şurasının sədri Selçuk Akat ilə görüş keçirib. Görüşdə, həmçinin Türkiyənin sənaye, daşınmaz əmlak, maliyyə, bankçılıq və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən şirkətlərinin nümayəndələri iştirak ediblər. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə əsası qoyulan Fondun ölkələrarası mədəni, iqtisadi fəaliyyətlərin inkişaf etdirilməsinə töhfə verdiyi vurğulanıb.

    Görüşdə Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində səmərəli işbirliyindən məmnunluq ifadə olunub. Ölkəmizdə yaradılan əlverişli investisiya və işgüzar mühit, azad olunmuş ərazilərimizin biznes imkanları haqqında məlumat verilib, qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq perspektivləri nəzərdən keçirilib. Türkiyənin biznes subyektləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə və biznes mühitindən faydalanmağa maraq göstərdiklərini ifadə ediblər.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Səməd Bəşirli Türkiyə - Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondu Aygün Attar
    Азербайджан и Турция обсудили развитие экономического сотрудничества

    Son xəbərlər

    19:08

    "Azəriqaz" İB-nin baş direktoru Sabirabadda vətəndaş qəbulu keçirib

    Energetika
    19:02

    Tramp: Səudiyyə Ərəbistanı 2025-ci ilin sonunadək İbrahim sazişlərinin bir hissəsi ola bilər

    Digər ölkələr
    18:53

    Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib

    Biznes
    18:46

    Dövlət Turizm Agentliyinə yeni aparat rəhbəri təyin olunub

    Turizm
    18:40

    Masis şəhərinin meri həbs edilib

    Region
    18:37

    Azərbaycan həndbolçuları VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına hazırlığı davam etdirir

    Komanda
    18:32

    Azərbaycanda qanunsuz qumar reklamına görə 5 nəfər barəsində inzibati protokol tərtib edilib

    Biznes
    18:31

    MM-də bəzi obyektlərin enerji effektivliyi pasportu almaq məcburiyyəti tələbindən azad olunması müzakirə edilib

    Milli Məclis
    18:31

    Belqoroda PUA hücumu nəticəsində 12 nəfər xəsarət alıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti