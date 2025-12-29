Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в сфере устойчивого развития до 2030 года

Азербайджан и Организация Объединенных Наций (ООН) обсудили стратегические направления взаимодействия в сфере устойчивого развития и градостроительства .

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

Обсуждения состоялись в ходе встречи председателя комитета Анара Гулиева с резидент-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой по случаю завершения её дипломатической деятельности в нашей стране.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках реализации Рамочного документа о сотрудничестве между Правительством Азербайджана и ООН в области устойчивого развития на 2026–2030 годы. Отмечено, что данный документ, разработанный в соответствии с национальными приоритетами Азербайджана, является важной основой для партнерства, ориентированного на будущее, и вносит значительный вклад в реализацию Целей устойчивого развития, в частности цели "Устойчивые города и сообщества".

Анар Гулиев поблагодарил Владанку Андрееву за личную активность и конструктивное партнерство в период ее деятельности в качестве резидент-координатора ООН. Особо подчеркивалась эффективная и содержательная коммуникация в рамках проведения Национальных градостроительных форумов в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также в процессе подготовки к 13-му Всемирному градостроительному форуму (WUF13).