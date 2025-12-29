İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan BMT ilə şəhərsalma üzrə 2026–2030-cu illərin prioritetlərini müzakirə edib

    Biznes
    • 29 dekabr, 2025
    • 10:50
    Azərbaycan BMT ilə şəhərsalma üzrə 2026–2030-cu illərin prioritetlərini müzakirə edib

    Azərbaycan və BMT arasında şəhərsalma sahəsində gələcək hədəflər müzakirə olunub.

    "Report" bu barədə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Komitə sədri Anar Quliyev BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi xanım Vladanka Andreyeva ilə ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətinin başa çatması münasibətilə görüş keçirib.

    Görüş zamanı Azərbaycan Hökuməti ilə BMT arasında 2026–2030-cu illər üçün Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçivə Sənədinin icrası çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Qeyd edilib ki, bu sənəd Azərbaycanın Milli Prioritetlərinə uyğun olaraq gələcəyə yönəlmiş tərəfdaşlıq üçün mühüm əsasdır və xüsusilə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərindən "Dayanıqlı şəhərlər və icmalar"ın icrasına əhəmiyyətli töhfə verir.

    A.Quliyev Rezident əlaqələndirici kimi fəaliyyəti dövründə göstərdiyi şəxsi fəallığa və konstruktiv tərəfdaşlığa görə qonağa təşəkkürünü bildirib.

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Milli Şəhərsalma Forumlarının keçirilməsi, eləcə də 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna hazırlıq çərçivəsində aparılan səmərəli və məzmunlu dialoq xüsusilə vurğulanıb.

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi BMT Anar Quliyev WUF13
    Foto
    Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в сфере устойчивого развития до 2030 года

    Son xəbərlər

    11:06

    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü Hindistanda qeyd edilib

    Xarici siyasət
    11:02

    Ədliyyə naziri Salyanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:00

    Fərid Qayıbov: "Hər şey ideal deyil, ola da bilməz" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    10:54

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi yanvarın 3-də işləyəcək

    Biznes
    10:50
    Foto

    Azərbaycan BMT ilə şəhərsalma üzrə 2026–2030-cu illərin prioritetlərini müzakirə edib

    Biznes
    10:38

    Cüdoçular arasında kata üzrə Azərbaycan çempionatı və birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    10:29

    İran və BƏƏ XİN başçıları ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    10:28
    Video

    Şuşada yollar buz bağlayıb, köməksiz vəziyyətdə qalanlar xilas edilib

    Hadisə
    10:24

    Azərbaycanda bayram günlərində banklar və "Azərpoçt" fəaliyyət göstərəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti