Азербайджан и Оман создадут рабочую группу по инвестициям

В рамках визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Оман состоялся деловой круглый стол.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, в мероприятии с участием министра торговли, промышленности и продвижения инвестиций Омана Кайса бин Мухаммеда Аль Юсуфа и других коллег обсуждались вопросы повышения эффективности экономического сотрудничества между двумя странами.

"Одним из приоритетов совместной деятельности является укрепление деловых связей посредством перспективных проектов, отвечающих общим интересам, диверсифицирующих наши экономики и укрепляющих региональное партнерство.

Мы подчеркнули важность совместного представительства на платформах с высоким потенциалом развития и инвестиций, создания Азербайджано-оманской рабочей группы по инвестициям, решений, способных ускорить переход к "зеленой энергии", организации обмена опытом по модели "Домов МСП", а также поддержки совместных инициатив в области цифровой трансформации", - отметил Джаббаров.

Oman Sultanlığına işgüzar səfərimiz zamanı bu ölkənin ticarət, sənaye və investisiyaların təşviqi naziri (@Tejarah_om) cənab Qais bin Məhəmməd Al Yousef və həmkarlarla birlikdə iştirak etdiyimiz #Oman - #Azərbaycan İşgüzar Dəyirmi Masasında #iqtisadi əməkdaşlığın səmərəliliyinin… pic.twitter.com/4qNFNAEl30