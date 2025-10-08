Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Азербайджан и Оман создадут рабочую группу по инвестициям

    Бизнес
    • 08 октября, 2025
    • 17:57
    Азербайджан и Оман создадут рабочую группу по инвестициям

    В рамках визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Оман состоялся деловой круглый стол.

    Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "Х".

    По его словам, в мероприятии с участием министра торговли, промышленности и продвижения инвестиций Омана Кайса бин Мухаммеда Аль Юсуфа и других коллег обсуждались вопросы повышения эффективности экономического сотрудничества между двумя странами.

    "Одним из приоритетов совместной деятельности является укрепление деловых связей посредством перспективных проектов, отвечающих общим интересам, диверсифицирующих наши экономики и укрепляющих региональное партнерство.

    Мы подчеркнули важность совместного представительства на платформах с высоким потенциалом развития и инвестиций, создания Азербайджано-оманской рабочей группы по инвестициям, решений, способных ускорить переход к "зеленой энергии", организации обмена опытом по модели "Домов МСП", а также поддержки совместных инициатив в области цифровой трансформации", - отметил Джаббаров.

