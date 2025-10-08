İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Biznes
    • 08 oktyabr, 2025
    • 17:20
    Oman-Azərbaycan İşgüzar Dəyirmi Masası keçirilib

    İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun Omana səfəri çərçivəsində Oman-Azərbaycan İşgüzar Dəyirmi Masası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Omana səfərimiz zamanı bu ölkənin ticarət, sənaye və investisiyaların təşviqi naziri Qais bin Məhəmməd Al Yousef və həmkarlarla birlikdə iştirak etdiyimiz Oman-Azərbaycan İşgüzar Dəyirmi Masasında iqtisadi əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması barədə fikirlərimizi bölüşdük. Birgə fəaliyyətin prioritetlərindən biri biznes əlaqələrini ortaq maraqlara xidmət edən, iqtisadiyyatlarımızı şaxələndirən və regional tərəfdaşlığı möhkəmləndirən perspektivli layihələrlə gücləndirməkdir.

    Bu baxımdan, yüksək inkişaf və sərmayə potensiallı platformalarda birgə təmsilçiliyin, Azərbaycan-Oman İnvestisiyalar üzrə İşçi Qrupunun yaradılmasının, "yaşıl enerji" keçidini sürətləndirə bilən həllərin, "KOB Evləri" modeli üzrə təcrübə mübadiləsinin təşkilinin və rəqəmsal transformasiya sahəsində birgə təşəbbüslərin dəstəklənməsinin əhəmiyyətini vurğuladıq", - deyə o qeyd edib.

    Mikayıl Cabbarov Azərbaycan-Oman
