    Азербайджан и Оман обсудили реализацию совместных проектов

    Бизнес
    • 08 октября, 2025
    • 16:13
    Азербайджан и Оман обсудили реализацию совместных проектов

    Азербайджан и Оман обсудили реализацию совместных проектов.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети X.

    "В рамках рабочего визита в Оман было приятно встретиться с министром торговли, промышленности и поощрения инвестиций этой страны Гаисом бин Мохаммедом Аль Юсефом. Мы отметили, что содействие деловому партнерству является приоритетной целью в двусторонних экономических отношениях. Мы подчеркнули важность расширения инициатив по реализации совместных проектов, увеличению товарооборота, созданию платформ сотрудничества между нашими бизнесменами", - написал он.

    Азербайджан Оман Микаил Джаббаров Гаис бин Мохаммед Аль Юсеф
    Лента новостей