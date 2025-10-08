Азербайджан и Оман обсудили реализацию совместных проектов
- 08 октября, 2025
- 16:13
Азербайджан и Оман обсудили реализацию совместных проектов.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети X.
"В рамках рабочего визита в Оман было приятно встретиться с министром торговли, промышленности и поощрения инвестиций этой страны Гаисом бин Мохаммедом Аль Юсефом. Мы отметили, что содействие деловому партнерству является приоритетной целью в двусторонних экономических отношениях. Мы подчеркнули важность расширения инициатив по реализации совместных проектов, увеличению товарооборота, созданию платформ сотрудничества между нашими бизнесменами", - написал он.
Oman Sultanlığına işgüzar səfərimiz çərçivəsində bu ölkənin ticarət, sənaye və investisiyaların təşviqi naziri (@Tejarah_om) cənab Qais bin Məhəmməd Al Yousef ilə görüşmək xoş oldu.#Biznes tərəfdaşlığının təşviqinin ikitərəfli #iqtisadi münasibətlərdə prioritet məqsədlərdən… pic.twitter.com/mm2UN1uemW— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) October 8, 2025