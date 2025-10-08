Азербайджан и Оман обсудили реализацию совместных проектов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети X.

"В рамках рабочего визита в Оман было приятно встретиться с министром торговли, промышленности и поощрения инвестиций этой страны Гаисом бин Мохаммедом Аль Юсефом. Мы отметили, что содействие деловому партнерству является приоритетной целью в двусторонних экономических отношениях. Мы подчеркнули важность расширения инициатив по реализации совместных проектов, увеличению товарооборота, созданию платформ сотрудничества между нашими бизнесменами", - написал он.