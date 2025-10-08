İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan və Oman birgə layihələrin icrasını müzakirə edib

    Biznes
    • 08 oktyabr, 2025
    • 15:54
    Azərbaycan və Oman birgə layihələrin icrasını müzakirə edib

    Azərbaycan və Oman arasında birgə layihələrin icrası müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Omana işgüzar səfərimiz çərçivəsində bu ölkənin ticarət, sənaye və investisiyaların təşviqi naziri Qais bin Məhəmməd Al Youseflə görüşmək xoş oldu. Biznes tərəfdaşlığının təşviqinin ikitərəfli iqtisadi münasibətlərdə prioritet məqsədlərdən olduğunu qeyd etdik. Birgə layihələrin icra edilməsi, ticarət dövriyyəsinin artırılması, iş adamlarımız arasında əməkdaşlıq platformalarının yaradılması istiqamətində təşəbbüslərin genişləndirilməsinin önəmini vurğuladıq", - deyə o qeyd edib.

    Mikayıl Cabbarov Azərbaycan-Oman
    Азербайджан и Оман обсудили реализацию совместных проектов
    Azerbaijan and Oman mull implementation of joint projects

    Son xəbərlər

    17:02

    Azərbaycan millisinin xareoqrafı: "İdmançılar üzərlərinə düşənin öhdəsindən gəliblər"

    Fərdi
    17:01

    Le Pen Fransadakı siyasi vəziyyəti "tamaşa" adlandırıb

    Digər ölkələr
    17:00

    Azərbaycan III MDB Oyunlarını medal sıralamasında ikinci pillədə başa vurub

    Fərdi
    16:59

    Elektrik közərmə lampalarına dair protokol tərtib edə biləc yeni vəzifəli şəxslər müəyyənləşib

    Energetika
    16:55

    Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Ölkəmizi layiqincə təmsil etdik"

    Fərdi
    16:50

    Azərbaycanda elektrik avtomobillərinin batareyaları necə utilizasiya edilir? - ARAŞDIRMA

    Energetika
    16:47

    İngiltərə klubu futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    16:37

    Naxçıvanda vergi ödəyicilərinin sayı 8 % artıb

    Biznes
    16:37

    "Bavariya"nın futbolçusu qışda "Yuventus"a keçə bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti