İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    DSX-nin 2025-ci ilin xidməti-döyüş fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat müşavirəsi keçirilib

    Daxili siyasət
    • 07 yanvar, 2026
    • 16:49
    DSX-nin 2025-ci ilin xidməti-döyüş fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat müşavirəsi keçirilib

    Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) 2025-ci ilin xidməti-döyüş fəaliyyətinin yekunlarına dair yanvarın 6-da hesabat müşavirəsi keçirilib.

    Bu barədə "Report"a DSX-dən məlumat verilib.

    Müşavirədə general-polkovnik Elçin Quliyev 2025-ci ilin Azərbaycanın dövlətçilik tarixi üçün xüsusi önəm daşıdığını bildirib.

    Daha sonra hərbi birləşmə rəhbərlərinin məruzələri dinlənilib, struktur qurumların xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilib.

    2025-ci ildə DSX-nin əldə etdiyi əsas nailiyyətlər sırasında dövlət sərhədini pozduqlarına görə 516, sərhəd rejimini pozduqlarına görə 1226, axtarışda olan 3922, saxta sənədlərlə 108, özgəsinə məxsus sənədlə 8, dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrindən gizli şəkildə keçməyə cəhd göstərən 6 nəfərin saxlanılması, terrorçuluğa qarşı aparılmış mübarizə tədbirləri çərçivəsində xaricdə döyüşmüş 6 nəfərin saxlanılması, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 18, qaçaqmalçılıqla 8, qeyri-qanuni miqrasiya ilə 12 mütəşəkkil cinayətkar dəstənin zərərsizləşdirilməsi qeyd olunub.

    Bunlarla yanaşı il ərzində DSX-nin struktur qrumları tərəfindən, həmçinin digər hüquq mühafizə orqanları ilə birgə ümumilikdə 4 ton 311 kiloqram 864 qram narkotik vasitə, 78457 ədəd psixotrop tərkibli və güclü təsiredici həb, 128 milyon 255 min 862 manat dəyərində qaçaqmalın dövlət sərhədindən qanunsuz keçirilməsinin qarşısının alınıb, 24 ton 585 kiloqram narkotik xassəli bitki məhv edilib.

    2026-cı ildə qarşıda duran əsas vəzifə və tapşırıqlar diqqətə çatdırılaraq sərhədçilərin Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin hər bir tapşırığını böyük şərəf və qürurla icra etməyə hazır olması, dövlət sərhədinin texniki vasitələrlə mühafizə və müdafiəsinin gücləndirilməsi, çətin relyefə malik ərazilərdə və istənilən hava şəraitində qarşıya qoyulmuş tapşırıqların icrasının təmin edilməsi məqsədilə hərbi qulluqçuların hazırlanması, döyüş hazırlığının daim yüksək səviyyədə saxlanılması, hərbi intizamın möhkəmləndirilməsi və şəxsi heyətin sağlamlığının qorunması istiqamətində tədbirlərin görülməsi barədə göstərişlər verilib.

    DSX-nin 2025-ci ilin xidməti-döyüş fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat müşavirəsi keçirilib

    Dövlət Sərhəd Xidməti İllik hesabat müşavirə

    Son xəbərlər

    17:05

    Türkiyə Futbol Federasiyası 108 məşqçinin mərc oynadığını aşkarlayıb

    Futbol
    17:00

    Aydın baxış və strateji yanaşma - Prezidentdən ustad dərsi - ŞƏRH

    Analitika
    17:00

    AMEA-nın vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə cinayət işi məhkəməyə göndərilib

    Hadisə
    16:53

    2025-ci ildə Azərbaycanın dövlət sərhədində 128 milyon manatlıq qaçaqmal tutulub

    Hadisə
    16:52

    Keçən il sərhəddə qeyri-qanuni miqrasiya ilə məşğul olan 12 mütəşəkkil dəstə zərərsizləşdirilib

    Hadisə
    16:50

    Ötən il dövlət sərhədində axtarışda olan 3922 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    16:49

    Azərbaycan–Suriya İşgüzar Şurası yaradılır

    Biznes
    16:49
    Foto
    Video

    DSX-nin 2025-ci ilin xidməti-döyüş fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat müşavirəsi keçirilib

    Daxili siyasət
    16:43

    Cəbrayılda minaya düşərək xəsarət alan minaaxtaranın son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti