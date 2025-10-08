Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Азербайджан и Оман обсудили механизмы перехода к устойчивой экономике

    Бизнес
    • 08 октября, 2025
    • 14:52
    Азербайджан и Оман обсудили механизмы перехода к устойчивой экономике

    Азербайджан и Оман обсудили совместную деятельность по внедрению механизмов поддержки перехода к устойчивой экономике.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

    "В ходе рабочего визита в Оман, на встрече с исполняющим обязанности генерального директора Оманского инвестиционного банка Мохаммедом Аль Хабси мы обсудили направления диверсификации инвестиционных отношений между Азербайджаном и Оманом.

    Отметив важность создания современной производственной инфраструктуры, развития государственно-частного партнерства и внедрения механизмов, поддерживающих переход к устойчивой экономике, мы рассмотрели возможности организации совместной деятельности в перспективных областях", - говорится в публикации.Микаил

    Azərbaycan Omanla dayanıqlı iqtisadiyyata keçid mexanizmlərini müzakirə edib
    Azerbaijan, Oman explore mechanisms for transition to sustainable economy

    Лента новостей