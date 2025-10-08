İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Azərbaycan Omanla dayanıqlı iqtisadiyyata keçid mexanizmlərini müzakirə edib

    Biznes
    • 08 oktyabr, 2025
    • 14:28
    Azərbaycan Omanla dayanıqlı iqtisadiyyata keçid mexanizmlərini müzakirə edib

    Azərbaycan və Oman arasında dayanıqlı iqtisadiyyata keçidi dəstəkləyən mexanizmlərin tətbiqi ilə bağlı birgə fəaliyyət müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Oman Sultanlığına işgüzar səfərimiz zamanı Oman İnvestisiya Bankının baş icraçı direktoru vəzifəsini icra edən Məhəmməd Al Habsi ilə görüşdə Azərbaycan və Oman arasında investisiya əlaqələrinin şaxələndirilməsi istiqamətlərini vurğuladıq.

    Müasir istehsal infrastrukturunun qurulmasının, dövlət-özəl tərəfdaşlığının təşviqinin və dayanıqlı iqtisadiyyata keçidi dəstəkləyən mexanizmlərin tətbiqinin əhəmiyyətini qeyd edərək potensial sahələrdə birgə fəaliyyətin təşkili imkanlarını nəzərdən keçirdik".

    Azərbaycan oman Mikayıl Cabbarov Oman İnvestisiya Bankı Məhəmməd Al Habsi
    Азербайджан и Оман обсудили механизмы перехода к устойчивой экономике
    Azerbaijan, Oman explore mechanisms for transition to sustainable economy

