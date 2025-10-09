Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Азербайджан и Кувейт обсудили расширение взаимных инвестиций

    Бизнес
    • 09 октября, 2025
    • 12:11
    Азербайджан и Кувейт обсудили расширение взаимных инвестиций

    Азербайджан и Кувейт обсудили увеличение взаимных инвестиций.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

    Он отметил, что в ходе рабочего визита в Кувейт обсудил с генеральным директором Торгово-промышленной палаты Кувейта Рабахом Абдулрахманом Аль-Рабахом увеличение товарооборота и взаимных инвестиций, а также укрепление диалога между деловыми кругами.

    "Мы отметили важность расширения повестки дня экономических отношений, углубления сотрудничества в сфере энергетики, промышленных зон и совместного производства", - говорится в публикации.

