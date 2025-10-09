Азербайджан и Кувейт обсудили расширение взаимных инвестиций

Азербайджан и Кувейт обсудили увеличение взаимных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

Он отметил, что в ходе рабочего визита в Кувейт обсудил с генеральным директором Торгово-промышленной палаты Кувейта Рабахом Абдулрахманом Аль-Рабахом увеличение товарооборота и взаимных инвестиций, а также укрепление диалога между деловыми кругами.

"Мы отметили важность расширения повестки дня экономических отношений, углубления сотрудничества в сфере энергетики, промышленных зон и совместного производства", - говорится в публикации.