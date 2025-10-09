Азербайджан и Кувейт обсудили расширение взаимных инвестиций
Бизнес
- 09 октября, 2025
- 12:11
Азербайджан и Кувейт обсудили увеличение взаимных инвестиций.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".
Он отметил, что в ходе рабочего визита в Кувейт обсудил с генеральным директором Торгово-промышленной палаты Кувейта Рабахом Абдулрахманом Аль-Рабахом увеличение товарооборота и взаимных инвестиций, а также укрепление диалога между деловыми кругами.
"Мы отметили важность расширения повестки дня экономических отношений, углубления сотрудничества в сфере энергетики, промышленных зон и совместного производства", - говорится в публикации.
Последние новости
13:00
Anglo Asian Mining обновила прогнозы по добыче золота и меди в Азербайджане в 2025 годуПромышленность
12:50
Закир Гасанов выразил соболезнования ПакистануВнешняя политика
12:48
Пашинян примет участие в саммите СНГ в ТаджикистанеВ регионе
12:48
ЦБА отменил лицензию "Азерикард" на эмиссию электронных денегФинансы
12:45
Житель села Вянгли: Радость возвращения невозможно описать словамиВнутренняя политика
12:43
Акции израильских компаний подскочили в ожидании мирной сделки с ХАМАСФинансы
12:42
Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозыЭкология
12:41
Посол Молдовы: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном еще предстоит реализовать в полном объемеБизнес
12:39