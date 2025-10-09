Azərbaycan Küveytlə qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını müzakirə edib
Biznes
- 09 oktyabr, 2025
- 11:53
Azərbaycan və Küveyt arasında qarşılıqlı investisiyaların artırılması müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Nazir qeyd edib ki, Küveytə işgüzar səfər çərçivəsində Küveyt Ticarət və Sənaye Palatasının baş direktoru Rabah Abdulrahman Al-Rabah ilə ticarət dövriyyəsinin və qarşılıqlı investisiyaların artırılması, biznes dairələri arasında dialoqun təşviqi barədə müzakirələr aparılıb.
"İqtisadi əlaqələrin gündəliyinin genişləndirilməsinin, enerji, sənaye zonaları və birgə istehsal üzrə əməkdaşlığın əhəmiyyətini qeyd etdik",-deyə M.Cabbarov qeyd edib.
