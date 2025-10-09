Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Азербайджан и Кувейт обсудили приоритеты экономического сотрудничества

    Бизнес
    • 09 октября, 2025
    • 17:23
    Азербайджан и Кувейт обсудили приоритеты экономического сотрудничества

    Азербайджан и Кувейт обсудили приоритетные направления экономического сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети Х.

    Обсуждения состоялись на встрече М.Джаббарова в Кувейте с министром торговли и промышленности этой страны Халифой Абдуллой Дахи Аль-Аджил Аль-Аскаром.

    "На встрече были обсуждены ключевые приоритеты экономического сотрудничества между нашими странами, подчеркнута важность увеличения взаимной торговли и инвестиций, а также диверсификации деловых отношений посредством новых инициатив и совместных проектов", - написал министр.

    Микаил Джаббаров Кувейт Халифа Абдулла Дахи Аль-Аджил Аль-Аскар
    Azərbaycan və Küveyt iqtisadi əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini müzakirə edib
    Azerbaijan and Kuwait discuss priority areas of economic cooperation

    Последние новости

    18:03

    Ас-Сиси: Огонь в Газе нужно прекратить до официального подписания соглашения

    Другие страны
    18:01
    Фото

    Закир Гасанов встретился с грузинским коллегой в Анкаре

    В регионе
    18:01

    Азербайджан ограничил импорт товаров из ряда стран

    Здоровье
    17:59
    Фото
    Видео

    Пострадавшего в результате взрыва в жилом в доме в Гяндже доставят в больницу в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    17:56

    Президент РФ о катастрофе самолета AZAL: Будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    17:53
    Фото

    Азербайджан и Кувейт обсудили реализацию проектов по переработке нефти

    Энергетика
    17:50

    Товарооборот России со странами Центральной Азии превысил $45 млрд

    В регионе
    17:39
    Фото

    Azerconnect Group поддержала крупнейшее в регионе мероприятие по кибербезопасности

    ИКТ
    17:38
    Фото

    Представители АФФА встретились в Париже с послом Азербайджана во Франции

    Футбол
    Лента новостей