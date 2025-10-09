Азербайджан и Кувейт обсудили приоритеты экономического сотрудничества
Бизнес
- 09 октября, 2025
- 17:23
Азербайджан и Кувейт обсудили приоритетные направления экономического сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети Х.
Обсуждения состоялись на встрече М.Джаббарова в Кувейте с министром торговли и промышленности этой страны Халифой Абдуллой Дахи Аль-Аджил Аль-Аскаром.
"На встрече были обсуждены ключевые приоритеты экономического сотрудничества между нашими странами, подчеркнута важность увеличения взаимной торговли и инвестиций, а также диверсификации деловых отношений посредством новых инициатив и совместных проектов", - написал министр.
