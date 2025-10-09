İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Biznes
    • 09 oktyabr, 2025
    • 16:48
    Azərbaycan və Küveyt iqtisadi əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini müzakirə edib

    Azərbaycan və Küveyt arasında iqtisadi əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, müzakirələr Küveytə səfər zamanı bu ölkənin ticarət və sənaye naziri (Mocikw) Xəlifə Abdullah Dhahi Al-Ajeel Al-Askar ilə görüşdə aparılıb: "Ölkələrimizin iqtisadi əməkdaşlığının prioritet istiqamətlərini nəzərdən keçirərək qarşılıqlı ticarət və investisiyaların artırılmasının, biznes münasibətlərinin yeni təşəbbüs və layihələrlə şaxələndirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladıq".

    Азербайджан и Кувейт обсудили приоритетные направления экономического сотрудничества

