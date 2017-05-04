Азербайджан и Казахстан намерены встречными поставками покрыть собственный спрос на импорт

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан и Казахстан достигли договоренности по совместному изучению возможностей удовлетворения собственного спроса на импорт за счет взаимных поставок.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Казахстане, для выполнения задач по увеличению товарооборота между двумя странами, поставленных в ходе последней встречи глав государств, посол Рашад Мамедов встретился с министром национальной экономики Казахстана Тимуром Сулейменовым. Стороны достигли согласия в вопросе выполнения соответствующих работ в сотрудничестве с министерством национальной экономики для реализации вышеуказанных задач.

В ходе встречи также подчеркнуто значение поощрения электронной коммерции для достижения поставленных задач, затронута успешная деятельность недавно запущенного портала Azexport. Кроме того, стороны договорились рассмотреть вопрос о налаживании сотрудничества между Azexport и соответствующим порталом Казахстана.