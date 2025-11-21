Азербайджан и Израиль обсудили партнерство в сфере инноваций
- 21 ноября, 2025
- 17:15
Азербайджан и Израиль обсудили потенциальные направления сотрудничества и организацию взаимных деловых визитов, включая возможности партнерства в таких сферах, как сельское хозяйство, информационные технологии, управление водными ресурсами и инновации.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), обсуждения состоялись в ходе встречи исполнительного директора AZPROMO Юсифа Абдуллаева и посла Израиля в Азербайджане Ронена Крауса.
Ю. Абдуллаев предоставил информацию о деятельности агентства и текущем состоянии торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Израилем.
Р. Краус отметил, что в последнее время товарооборот между двумя странами увеличился, что создает благоприятные условия как для углубления экономического сотрудничества, так и для появления новых бизнес-инициатив.
Стороны также подчеркнули важность совместной деятельности по укреплению отношений между частными компаниями, организации бизнес-миссий и поощрению взаимных инвестиций.