    Азербайджан и Израиль обсудили партнерство в сфере инноваций

    Бизнес
    • 21 ноября, 2025
    • 17:15
    Азербайджан и Израиль обсудили потенциальные направления сотрудничества и организацию взаимных деловых визитов, включая возможности партнерства в таких сферах, как сельское хозяйство, информационные технологии, управление водными ресурсами и инновации.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), обсуждения состоялись в ходе встречи исполнительного директора AZPROMO Юсифа Абдуллаева и посла Израиля в Азербайджане Ронена Крауса.

    Ю. Абдуллаев предоставил информацию о деятельности агентства и текущем состоянии торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Израилем.

    Р. Краус отметил, что в последнее время товарооборот между двумя странами увеличился, что создает благоприятные условия как для углубления экономического сотрудничества, так и для появления новых бизнес-инициатив.

    Стороны также подчеркнули важность совместной деятельности по укреплению отношений между частными компаниями, организации бизнес-миссий и поощрению взаимных инвестиций.

    Azərbaycan və İsrail arasında innovasiya sahəsində tərəfdaşlıq müzakirə olunub
    Azerbaijan and Israel mull expanding economic and tech cooperation

