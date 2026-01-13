Азербайджан и Италия проведут 65 мероприятий в 2026-2027 годах

Азербайджан и Италия проведут 65 совместных мероприятий по 18 направлениям в 2026-2027 годах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на VI заседании Азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

По его словам, сегодня также пройдут политические консультации между двумя странами: "Все это свидетельствует о том, что отношения между Азербайджаном и Италией находятся на стратегическом уровне".