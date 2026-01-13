Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан и Италия проведут 65 мероприятий в 2026-2027 годах

    Бизнес
    • 13 января, 2026
    • 11:45
    Азербайджан и Италия проведут 65 мероприятий в 2026-2027 годах

    Азербайджан и Италия проведут 65 совместных мероприятий по 18 направлениям в 2026-2027 годах.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на VI заседании Азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

    По его словам, сегодня также пройдут политические консультации между двумя странами: "Все это свидетельствует о том, что отношения между Азербайджаном и Италией находятся на стратегическом уровне".

    Пярвиз Шахбазов Азербайджан Италия совместные мероприятия
    Azərbaycan və İtaliya 2026-2027-ci illərdə 65 tədbir həyata keçirəcək

    Последние новости

    12:03

    В Токио и Вашингтоне обеспокоились падением японской нацвалюты

    Другие страны
    12:01

    ЕС может согласовать 20-й пакет санкций в отношении РФ к 24 февраля

    Другие страны
    11:53
    Фото

    Меджнун Мамедов ознакомился с деятельностью аграрных предприятий Израиля

    АПК
    11:45

    Азербайджан и Италия проведут 65 мероприятий в 2026-2027 годах

    Бизнес
    11:45

    Глава МИД Грузии: Средний коридор имеет жизненно важное значение для региона

    В регионе
    11:42

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 4,2%

    Энергетика
    11:39

    Шахбазов: Переход Азербайджана к зеленой энергии выведет сотрудничество с Италией на новый уровень

    Энергетика
    11:25

    Министр: Рыночная стоимость инвестпортфеля ГНФАР в Италии составляет $2,8 млрд

    Энергетика
    11:24

    Кямран Алиев: Вашингтонские договоренности являются важным политическим достижением

    Внешняя политика
    Лента новостей