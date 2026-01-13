İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Azərbaycan və İtaliya 2026-2027-ci illərdə 65 tədbir həyata keçirəcək

    Biznes
    • 13 yanvar, 2026
    • 11:30
    Azərbaycan və İtaliya 2026-2027-ci illərdə 65 tədbir həyata keçirəcək

    Azərbaycan ilə İtaliya arasında 2026-2027-ci illərdə 18 istiqamət üzrə 65 tədbir həyata keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov Bakıda keçirilən Azərbaycan və İtaliya arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın VI iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu gün iki ölkə arasında siyasi məsləhətləşmələr də həyata keçiriləcək: "Bütün bunlar Azərbaycan ilə İtaliya arasında əlaqələrin strateji müstəvidə olduğunu göstərir".

    Азербайджан и Италия проведут 65 мероприятий в 2026-2027 годах

    Son xəbərlər

    12:10

    Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi üçün sənədlərin təqdimi bu gün başa çatır

    Elm və təhsil
    12:04

    Aİ Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiya paketini fevralın 24-nə qədər razılaşdıra bilər

    Digər ölkələr
    12:02

    Ekspert: Xarici investorlar Azərbaycanda BOEM layihələrinə davamlı maraq göstərirlər

    Energetika
    11:59

    Şimal-Qərb regionunda 1 saat işıq olmayacaq

    Energetika
    11:55
    Foto

    İrandan Gürcüstana külli miqdarda narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    İnfrastruktur
    11:49

    Ötən il Azərbaycanda sığortaolunanların sayı 3 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    11:45

    Xabi Alonso "Real" tarixində qələbə faizinə görə ən yaxşı altıncı baş məşqçidir

    Futbol
    11:45

    Azərbaycanda sosial müavinət alan beşdən çox uşağı olan qadınların sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    11:36
    Foto

    Məcnun Məmmədov İsrailin aqrar müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olub

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti