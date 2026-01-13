Azərbaycan və İtaliya 2026-2027-ci illərdə 65 tədbir həyata keçirəcək
Biznes
- 13 yanvar, 2026
- 11:30
Azərbaycan ilə İtaliya arasında 2026-2027-ci illərdə 18 istiqamət üzrə 65 tədbir həyata keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov Bakıda keçirilən Azərbaycan və İtaliya arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın VI iclasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu gün iki ölkə arasında siyasi məsləhətləşmələr də həyata keçiriləcək: "Bütün bunlar Azərbaycan ilə İtaliya arasında əlaqələrin strateji müstəvidə olduğunu göstərir".
