Баку и Амман обсудили перспективные направления экономического сотрудничества

Посол Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев и главный комиссар управления специальной экономической зоны Акабы (ASEZ) Шади Рамзи Маджали обсудили перспективные направления экономического сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Иордании в соцсети Х.

"В ходе встречи были обсуждены деятельность Специальной экономической зоны Акабы, а также направления взаимного экономического интереса", - говорится в публикации.