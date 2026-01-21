Баку и Амман обсудили перспективные направления экономического сотрудничества
Бизнес
- 21 января, 2026
- 12:43
Посол Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев и главный комиссар управления специальной экономической зоны Акабы (ASEZ) Шади Рамзи Маджали обсудили перспективные направления экономического сотрудничества.
Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Иордании в соцсети Х.
"В ходе встречи были обсуждены деятельность Специальной экономической зоны Акабы, а также направления взаимного экономического интереса", - говорится в публикации.
Последние новости
13:33
Трамп надеется на сотрудничество с Ильхамом Алиевым в стремлении достичь прочного глобального мираВнешняя политика
13:32
МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 годуЭнергетика
13:32
Послы Словакии и Кыргызстана в Баку обсудили региональные вопросыВнешняя политика
13:30
ММ ратифицирует соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере между Азербайджаном и ИорданиейМилли Меджлис
13:28
Натиг Мамедли: В Азербайджане сформирован механизм борьбы с дезинформациейВнутренняя политика
13:22
Милли Меджлис ратифицирует Конвенцию о безопасности трудаМилли Меджлис
13:21
В Баку начался суд над пластическим хирургом и анестезиологомПроисшествия
13:20
МЭА повысило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году до 2,5 млн баррелейЭнергетика
13:19