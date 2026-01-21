Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Баку и Амман обсудили перспективные направления экономического сотрудничества

    Бизнес
    • 21 января, 2026
    • 12:43
    Баку и Амман обсудили перспективные направления экономического сотрудничества

    Посол Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев и главный комиссар управления специальной экономической зоны Акабы (ASEZ) Шади Рамзи Маджали обсудили перспективные направления экономического сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Иордании в соцсети Х.

    "В ходе встречи были обсуждены деятельность Специальной экономической зоны Акабы, а также направления взаимного экономического интереса", - говорится в публикации.

    Азербайджан Иордания экономика Шахин Абдуллаев Акаба
    Azərbaycanla İordaniya arasında iqtisadi əməkdaşlığın perspektivli istiqamətləri müzakirə olunub
    Azerbaijan, Jordan mull promising areas of economic co-op

