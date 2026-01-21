İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 21 yanvar, 2026
    • 13:30
    Azərbaycanla İordaniya arasında iqtisadi əməkdaşlığın perspektivli istiqamətləri müzakirə olunub

    Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri Şahin Abdullayev və Aqaba Xüsusi İqtisadi Zonasının (ASEZ) baş komissarı Şadi Rəmzi Macali iqtisadi əməkdaşlığın perspektivli istiqamətlərini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İordaniyadakı səfirliyinin "X" hesabındakı paylaşımında bildirilir.

    "Görüş zamanı Aqaba Xüsusi İqtisadi Zonasının fəaliyyəti, eləcə də qarşılıqlı iqtisadi maraq doğuran istiqamətlər müzakirə edilib", - paylaşımda qeyd olunub.

    Azərbaycan İordaniya xüsusi iqtisadi zona
    Баку и Амман обсудили перспективные направления экономического сотрудничества
    Azerbaijan, Jordan mull promising areas of economic co-op

