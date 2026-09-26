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    Азербайджан и Global Infrastructure Partners обсудили инвестиционные возможности

    Бизнес
    • 26 сентября, 2026
    • 14:39
    Азербайджан и Global Infrastructure Partners обсудили инвестиционные возможности

    Азербайджан обсудил с компанией Global Infrastructure Partners (GİP) перспективы развития сотрудничества, инвестиционные возможности страны и участие в региональных проектах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, переговоры провели министр экономики Микаил Джаббаров и партнер-учредитель компании Адебайо Огунлеси в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

    Стороны обменялись мнениями о развитии Среднего коридора, цифровой трансформации и региональных возможностях, создаваемых энергетическими проектами.

    Были подчеркнуты перспективы, создаваемые благоприятным географическим положением Азербайджана, транспортно-логистической инфраструктурой и растущими цифровыми возможностями для международных инвестиций.

    Также рассмотрены возможности совместных инвестиций в сфере логистики, традиционной и возобновляемой энергетики, цифровой инфраструктуры и дата-центров. Состоялся обмен мнениями о расширении долгосрочного и взаимовыгодного партнерства в этих сферах, а также о реализации регионально значимых инвестиционных проектов.

    Микаил Джаббаров Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
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    "Global Infrastructure Partners" Azərbaycana investisiya imkanlarını müzakirə edib
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    Azerbaijan and Global Infrastructure Partners discuss investment opportunities
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