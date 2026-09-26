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    "Global Infrastructure Partners" Azərbaycana investisiya imkanlarını müzakirə edib

    Biznes
    • 26 sentyabr, 2026
    • 14:06
    Global Infrastructure Partners Azərbaycana investisiya imkanlarını müzakirə edib

    Azərbaycan və "Global Infrastructure Partners" (GİP) şirkəti arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, ölkəmizin investisiya imkanları və regional layihələrdə iştirak məsələləri müzakirə olunub.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə müzakirələr İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində nazir Mikayıl Cabbarovun şirkətin təsisçi tərəfdaşı, sədri və baş icraçı direktoru Adebayo Oqunlesi ilə görüşdə aparılıb.

    Müzakirələr zamanı Orta Dəhlizin inkişafı, rəqəmsal transformasiya və enerji layihələrinin yaratdığı regional imkanlar barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi, nəqliyyat-logistika infrastrukturu və artan rəqəmsal imkanlarının beynəlxalq investisiyalar üçün yaratdığı perspektivlər diqqətə çatdırılıb.

    Logistika, ənənəvi və bərpa olunan enerji, rəqəmsal infrastruktur və data mərkəzləri istiqamətində birgə investisiya imkanları nəzərdən keçirilib. Bu sahələrdə uzunmüddətli və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın genişləndirilməsi, həmçinin regional əhəmiyyətli investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Mikayıl Cabbarov Adebayo Oqunlesi II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026)
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    Азербайджан и Global Infrastructure Partners обсудили инвестиционные возможности
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    Azerbaijan and Global Infrastructure Partners discuss investment opportunities
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