Азербайджан и Австрия обсудили расширение взаимных инвестиций

Азербайджан и Австрия обсудили увеличение товарооборота, расширение взаимных инвестиций, промышленное сотрудничество и другие вопросы.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с генеральным секретарем Федерального министерства экономики, энергетики и туризма Австрии Северином Грубером.

На встрече рассмотрены текущее состояние и перспективы развития двусторонних экономических отношений, а также возможности реализации совместных проектов. Также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с австрийскими компаниями на освобожденных территориях, укреплении партнерских отношений в промышленном, сельскохозяйственном, энергетическом и гуманитарном секторах.