Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Азербайджан и Австрия обсудили расширение взаимных инвестиций

    Бизнес
    • 04 марта, 2026
    • 15:13
    Азербайджан и Австрия обсудили расширение взаимных инвестиций

    Азербайджан и Австрия обсудили увеличение товарооборота, расширение взаимных инвестиций, промышленное сотрудничество и другие вопросы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с генеральным секретарем Федерального министерства экономики, энергетики и туризма Австрии Северином Грубером.

    На встрече рассмотрены текущее состояние и перспективы развития двусторонних экономических отношений, а также возможности реализации совместных проектов. Также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с австрийскими компаниями на освобожденных территориях, укреплении партнерских отношений в промышленном, сельскохозяйственном, энергетическом и гуманитарном секторах.

    Азербайджан Австрия взаимные инвестиции Минэкономики Азербайджана
    Фото
    Azərbaycan və Avstriya qarşılıqlı investisiya imkanlarını genişləndirməyi müzakirə ediblər
    Фото
    Azerbaijan, Austria discuss expanding trade ties
    Ты - Король

    Последние новости

    15:48

    Центробанк Азербайджана внедрит новую систему защиты от фишинга

    Финансы
    15:47

    Иранская баллистическая ракета сбита в небе Турции

    В регионе
    15:46

    В ОАЭ системы ПВО перехватили 3 иранские баллистические ракеты и 129 БПЛА

    Другие страны
    15:40

    Президент наградил сотрудников Госкомитета по градостроительству и архитектуре

    Внутренняя политика
    15:38
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 35 граждан Китая - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    15:36

    В Баку мужчина представился сотрудником банка и присвоил 13 тыс. манатов

    Происшествия
    15:36
    Фото

    Роман Курбана Саида "Али и Нино" издан на лезгинском языке

    Литература
    15:26

    В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства 46-летнего мужчины

    Происшествия
    15:24

    МАГАТЭ: Признаков повреждений на иранских ядерных объектах не обнаружено

    Другие страны
    Лента новостей