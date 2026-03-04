İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan və Avstriya qarşılıqlı investisiya imkanlarını genişləndirməyi müzakirə ediblər

    Biznes
    • 04 mart, 2026
    • 14:48
    Azərbaycan və Avstriya qarşılıqlı investisiya imkanlarını genişləndirməyi müzakirə ediblər

    Azərbaycan və Avstriya arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması, qarşılıqlı investisiya imkanlarının genişləndirilməsi, sənaye əməkdaşlığı və s. məsələlər müzakirə olunub.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, müzakirələr nazirin I müavini Elnur Əliyevin Avstriyanın İqtisadiyyat, Enerji və Turizm üzrə Federal Nazirliyinin Baş katibi Severin Qruberlə görüşündə aparılıb.

    Görüşdə iki ölkə arasında ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, birgə layihələrin reallaşdırlması imkanları nəzərdən keçirilib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Avstriya şirkətləri ilə əməkdaşlıq, sənaye, kənd təsərrüfatı, enerji, o cümlədən bərpa olunan enerji və humanitar sahələrdə tərəfdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb.

    Qeyd edilib ki, mövcud potensialdan daha səmərəli istifadə və işgüzar dairələr arasında birbaşa əlaqələrin təşviqi iqtisadi münasibətlərin daha da dərinləşdirilməsinə töhfə verə bilər.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Avstriya

    Son xəbərlər

    15:01

    Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:57

    Sabunçuda 46 yaşlı kişinin qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb

    Hadisə
    14:56

    Azərbaycan ADB-nin yeni nəsil sərhəd məntəqəsi yaradılması layihəsinə cəlb olunub

    İnfrastruktur
    14:52

    Baş katib: "SOCAR-ın İtaliya bazarına daxil olması ölkədə "downstream" seqmentini canlandıra bilər" - MÜSAHİBƏ

    Energetika
    14:48
    Foto

    Azərbaycan və Avstriya qarşılıqlı investisiya imkanlarını genişləndirməyi müzakirə ediblər

    Biznes
    14:46

    "Real" yayda Massimiliano Alleqrini baş məşqçi postuna gətirmək istəyir

    Futbol
    14:41

    Müdafiə Nazirliyində 143 milyon manatlıq mənimsəmə işi çərçivəsində həbs edilən sabiq rəisin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    14:40

    İtaliyalı tennisçi Lukretsiya Stefanini ölümlə hədələnib

    Fərdi
    14:38

    Suriya Livanla sərhəddəki keçid məntəqəsini bağlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti