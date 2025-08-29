Азербайджан готовит серию высокоуровневых визитов в Малайзию

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и министр иностранных дел Джейхун Байрамов планируют визит в Малайзию до конца текущего года.

Об этом в интервью Report сказал Посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамил Мохд Риза (Ahmad Kamrizamil Mohd Riza).

По его словам, в последние годы заметно активизировались двусторонние контакты на высшем уровне, что подтверждает серьезную приверженность Баку и Куала-Лумпура развитию отношений.

"Мы довольны увеличением числа высокопоставленных визитов из Малайзии в Азербайджан. Вместе с тем отмечу, что в последние годы официальные визиты азербайджанских делегаций в Малайзию не проводились", - подчеркнул А. Риза.

Посол подчеркнул, что Малайзия искренне надеется, что в ближайшее время эта ситуация изменится, и делегации высокого уровня Азербайджана чаще будут посещать Куала-Лумпур, что станет важным сигналом взаимной приверженности углублению отношений.

А. Риза также отметил, что в ноябре ожидается визит министра связи Фахми Фадзила на Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), а также возможно участие бывшего премьер-министра Туна Махатхира Мохаммада в Саммите Большого Каспия

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.