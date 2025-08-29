    Ильхам Алиев Украина ШОС экспорт Владимир Зеленский

    Азербайджан готовит серию высокоуровневых визитов в Малайзию

    Бизнес
    • 29 августа, 2025
    • 19:03
    Азербайджан готовит серию высокоуровневых визитов в Малайзию

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и министр иностранных дел Джейхун Байрамов планируют визит в Малайзию до конца текущего года.

    Об этом в интервью Report сказал Посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамил Мохд Риза (Ahmad Kamrizamil Mohd Riza).

    По его словам, в последние годы заметно активизировались двусторонние контакты на высшем уровне, что подтверждает серьезную приверженность Баку и Куала-Лумпура развитию отношений.

    "Мы довольны увеличением числа высокопоставленных визитов из Малайзии в Азербайджан. Вместе с тем отмечу, что в последние годы официальные визиты азербайджанских делегаций в Малайзию не проводились", - подчеркнул А. Риза.

    Посол подчеркнул, что Малайзия искренне надеется, что в ближайшее время эта ситуация изменится, и делегации высокого уровня Азербайджана чаще будут посещать Куала-Лумпур, что станет важным сигналом взаимной приверженности углублению отношений.

    А. Риза также отметил, что в ноябре ожидается визит министра связи Фахми Фадзила на Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций (WTDC-25), а также возможно участие бывшего премьер-министра Туна Махатхира Мохаммада в Саммите Большого Каспия

    C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Азербайджан   Малайзия   Микаил Джаббаров   Сахиба Гафарова   Джейхун Байрамов   визит  

    Последние новости

    19:30

    В Армении по обвинению в шпионаже арестован сотрудник МИД

    В регионе
    19:27

    Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее ракетные удары РФ по Киеву

    Другие страны
    19:23

    Турция назначила нового главу Служебной группы в Азербайджане

    Внутренняя политика
    19:22

    Антикоррупционный комитет Армении проводит обыски в квартирах и офисах судей

    В регионе
    19:18

    USAID официально перешел в режим ликвидации

    Другие страны
    19:10

    В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    19:03

    Азербайджан готовит серию высокоуровневых визитов в Малайзию

    Бизнес
    19:00

    Франция и Германия предоставят Украине больше средств ПВО

    Другие страны
    18:42

    Вице-президент SOCAR: Пересмотра долгосрочных газовых контрактов не ожидается

    Энергетика
    Лента новостей