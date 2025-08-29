Azərbaycan Malayziyaya yüksək səviyyəli bir sıra səfərlər hazırlayır
- 29 avqust, 2025
- 20:01
Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova və xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov bu ilin sonunadək Malayziyaya səfər etməyi planlaşdırır.
Bunu "Report"a müsahibəsində Malayziyanın Azərbaycandakı səfiri Ahmad Kamrizamil Mohd Riza deyib.
Onun sözlərinə görə, son illər yüksək səviyyədə ikitərəfli əlaqələr nəzərəçarpacaq dərəcədə intensivləşib və bu, Bakı və Kuala-Lumpurun əlaqələrin inkişafına ciddi sadiqliyini təsdiqləyir.
"Malayziyadan Azərbaycana yüksək səviyyəli səfərlərin sayının artması bizi sevindirir. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, son illər Azərbaycan nümayəndə heyətlərinin Malayziyaya rəsmi səfərləri olmayıb", - A.Riza bildirib.
Səfir vurğulayıb ki, Malayziya yaxın gələcəkdə bu vəziyyətin dəyişəcəyinə və Azərbaycanın yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin Kuala-Lumpura daha tez-tez səfər edəcəyinə səmimi şəkildə ümid bəsləyir və bu, münasibətlərin dərinləşməsinə qarşılıqlı sadiqliyin mühüm siqnalı olacaq.
A. Riza onu da qeyd edib ki, noyabrda rabitə naziri Fəhmi Fədzilin Ümumdünya Telekommunikasiya İnkişafı Konfransına (WTDC-25) səfəri gözlənilir, eləcə də sabiq Baş nazir Tun Mahathir Məhəmmədin Böyük Xəzər Sammitində iştirakı mümkündür.
Müsahibənin tam versiyası ilə buradan tanış ola bilərsiniz.