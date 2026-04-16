Азербайджан экспортировал в РФ сельхозпродукцию на $837 млн в 2025г
- 16 апреля, 2026
- 14:58
По итогам 2025 года стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию превысила $837 млн.
Как передает корреспондент Report, об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на 24-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Россия в Зангилане.
По его словам, из этой суммы $696 млн приходится на фрукты и овощи, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Сельхозпродукция занимает важное место в структуре взаимного товарооборота. Российский рынок остается основным направлением ненефтяного экспорта Азербайджана. При этом стоимость сельхозпродукции, импортированной из России в прошлом году, превысила $832 млн", - добавил он.
Мустафаев напомнил, что в 2025 году объем торговых операций между двумя странами составил $4,9 млрд, а в первом квартале этого года - $750 млн.