Азербайджан экспортировал в РФ сельхозпродукцию на $837 млн в 2025г

По итогам 2025 года стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию превысила $837 млн.

Как передает корреспондент Report, об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на 24-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Россия в Зангилане.

По его словам, из этой суммы $696 млн приходится на фрукты и овощи, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Сельхозпродукция занимает важное место в структуре взаимного товарооборота. Российский рынок остается основным направлением ненефтяного экспорта Азербайджана. При этом стоимость сельхозпродукции, импортированной из России в прошлом году, превысила $832 млн", - добавил он.

Мустафаев напомнил, что в 2025 году объем торговых операций между двумя странами составил $4,9 млрд, а в первом квартале этого года - $750 млн.