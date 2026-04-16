Azərbaycan ötən il Rusiyaya 837 milyon dollarlıq aqrar məhsullar ixrac edib
- 16 aprel, 2026
- 14:38
2025-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycandan Rusiyaya kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac dəyəri 837 milyon ABŞ dollarını keçib.
"Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, bunun 696 milyon dollarlıq hissəsi meyvə-tərəvəz olub ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 31 % çoxdur.
"Kənd təsərrüfatı məhsulları qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin strukturunda mühüm yer tutur. Rusiya bazarı Azərbaycanın qeyri-neft ixracının əsas istiqaməti olaraq qalır. Eyni zamanda ötən il Rusiyadan kənd təsərrüfatı məhsullarının idxal dəyəri 832 milyon ABŞ dollarından çox olub", - deyə hökumət rəsmisi əlavə edib.
O, xatırladıb ki, 2025-ci ildə iki ölkə 4,9 milyard ABŞ dolları, bu ilin I rübündə isə 750 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatları aparıb.