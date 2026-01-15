Anglo Asian Mining в 2025 году увеличила добычу золота в Азербайджане в 1,7 раза

Британская компания Anglo Asian Mining (ААМ, занимается разработкой золотоносных месторождений в Азербайджане) в 2025 году добыла 25,061 тыс. унций золота, что в 1,7 раза больше, чем за 2024 года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что объем производства золота в 2025 году соответствует нижней границе обновленного годового прогноза в 25-28 тыс. унций.

Объем добычи серебра в этот период составил 153,332 тыс. унций (рост в 5,4 раза).

Меди в 2025 году было добыто в объеме 7,915 тыс. тонн (рост в 21 раз), что ниже пересмотренного прогноза в 8,1-9 тыс. тонн "из-за технического обслуживания шаровой мельницы Демирли, которое ограничило пропускную способность руды". При этом с месторождения "Гедабек" было добыто 4,787 тыс. тонн меди, с "Демирли" - 3,128 тыс. тонн.

"На мировых рынках в 2025 году компанией продано 19,631 тыс. унций золота в слитках (рост на 28,7%) по средней цене $3,441тыс. за унцию (в 2024 году компания продавала золото в слитках в среднем по цене $2,432 тыс. за унцию)", - говорится в сообщении.

В отчетный период AAM произвела 23,148 тыс. тонн медного концентрата (рост в 12,5 раза), из которых реализовала 20,317 тыс. тонн (рост в 13,5 раза) на сумму $47,3 млн (рост в 16,9 раза).

Компания также отмечает, что по состоянию на 31 декабря имела задолженность в размере $27,6 млн, чистые денежные средства - $2,5 млн. Непроданные запасы золоторудного сплава (доре) и медного концентрата на 31 декабря 2025 года составляли на сумму $37,7 млн. Эти запасы включают концентрат, содержащий 2457 тонн меди стоимостью $12 504 на тонну.

"Мы разочарованы тем, что немного не достигли прогнозируемых показателей производства меди из-за необходимости проведения ремонтных работ на шаровой мельнице Демирли. Однако это было компенсировано отличными показателями продаж и благоприятными ценами на металл....Мы начинаем год в очень сильной позиции. Проекты Демирли и Гилар сейчас работают в соответствии с нашими ожиданиями, и цены на металлы остаются благоприятными. Мы также добиваемся обнадеживающих результатов на наших перспективных проектах по добыче меди - месторождениях Хархар и Гарадаг", - заявил генеральный директор Anglo Asian Mining Реза Вазири.