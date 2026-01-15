İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Anglo Asian Mining" Azərbaycanda qızıl hasilatını 2 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    • 15 yanvar, 2026
    • 13:32
    Anglo Asian Mining Azərbaycanda qızıl hasilatını 2 dəfəyə yaxın artırıb

    Azərbaycanda qızıl, gümüş və mis hasilatı ilə məşğul olan Böyük Britaniyanın "Anglo Asian Mining Plc." (AAM) şirkəti 2025-ci ildə 25,061 min unsiya qızıl hasil edib.

    "Report" şirkətin məlumatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 1,7 dəfə çoxdur.

    Ötən il qızıl hasılatının həcmi 25-28 min unsiya olan yenilənmiş illik proqnozun aşağı həddinə uyğun olub.

    Hesabat dövründə şirkətin gümüş hasilatının həcmi isə 153,332 min unsiya (5,4 dəfə çox) təşkil edib.

    2025-ci ildə mis hasilatı isə 7,915 min ton (21 dəfə artım) olub. Bu göstərici 8,1-9 min ton olmaqla yenidən nəzərdən keçirilmiş proqnozdan aşağıdır. Şirkət bunu "Dəmirli" yatağında kürə dəyirmanında aparılan texniki xidmətin filizin ötürücülük qabiliyyətini məhdudlaşdırması ilə izah edib. Eyni zamanda "Gədəbəy" yatağından 4,787 min ton, "Dəmirli" yatağından isə 3,128 min ton mis hasil edilib.

    Ötən il dünya bazarlarında qızıl külçə satışları 19,631 min unsiya (28,7 % çox) təşkil edib. Qızılın orta satış qiyməti 3,441 min ABŞ dolları/unsiya olub. 2024-cü ildə şirkət üzrə qızılın bir unsiyasının orta satış qiyməti 2,432 min ABŞ dolları təşkil edib", - məlumatda qeyd olunub.

    Hesabat dövründə AAM 23,148 min ton mis konsentratı (12,5 dəfə çox) hasil edib və bunun 20,317 min tonu (13,5 dəfə çox) 47,3 milyon ABŞ dollarına (16,9 dəfə çox) satılıb.

    Bundan əlavə, şirkət qeyd edib ki, 31 dekabr tarixinə 27,6 milyon ABŞ dolları məbləğində borc, 2,5 milyon ABŞ dolları xalis pul vəsaitinə malik olub. 2025-ci il dekabrın 31-nə satılmamış qızıl-filiz ərintisi (dore) və mis konsentratı ehtiyatları 37,7 milyon ABŞ dolları məbləğində olub. Bu ehtiyatlara hər tonu 12 504 ABŞ dolları dəyərində olmaqla, tərkibində 2 457 ton mis olan konsentrat da daxildir.

    "Dəmirli" kürə dəyirmanında təmir işlərinin aparılması zərurəti səbəbindən mis istehsalı üzrə proqnozlaşdırılan göstəricilərə bir qədər çata bilməməyimiz bizi məyus etdi. Lakin bu, satışların əla nəticələri və əlverişli metal qiymətləri ilə kompensasiya edilib. İlə çox güclü mövqedə başlayırıq. "Dəmirli" və "Gilar" layihələri indi gözləntimizə uyğun işləyir və metal qiymətləri əlverişli olaraq qalır. Biz, həmçinin perspektivli mis hasilatı layihələrimiz – "Xarxar" və "Qaradağ" yataqlarında ümidverici nəticələr əldə edirik", - "Anglo Asian Mining"in baş direktoru Reza Vaziri bildirib.

    Böyük Britaniya "Anglo Asian Mining" Qızıl gümüş hasilat
    Anglo Asian Mining в 2025 году увеличила добычу золота в Азербайджане в 1,7 раза
    Anglo Asian Mining increased gold production in Azerbaijan by 1.7 times in 2025

    Son xəbərlər

    13:47

    IRU-nun baş katibi TIR-i Orta Dəhlizlə tranzitin sürətləndirilməsinin əsas amili adlandırıb

    İnfrastruktur
    13:46

    Türkiyə Estoniya və Rumıniyada qırıcı təyyarələr yerləşdirəcək

    Region
    13:44

    "Sumqayıt"dan ayrılan 45 yaşlı Fuad Niftəliyev Həvəskarlar Liqasında çıxış etməyi düşünür

    Komanda
    13:43

    Rusiya Ukraynaya növbəti dəfə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    13:41

    "Xalq Bank"ın xalis mənfəəti 7 % azalıb

    Maliyyə
    13:32

    "Anglo Asian Mining" Azərbaycanda qızıl hasilatını 2 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    13:30

    "Araz-Naxçıvan"ın kapitanı: "Demçenko topla oyuna, ötürmələr və taktika üzərində işləməyə üstünlük verir"

    Futbol
    13:25
    Foto

    Fərid Qayıbov IV Avropa Oyunları Koordinasiya Komissiyasının iclasında iştirak edib

    Fərdi
    13:25

    Rəsmi Ankara: İranın regionu riskə atacaq hadisələrə yol verməməsi önəmlidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti