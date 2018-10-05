AmCham представит порядка 50 новых предложений руководству страны

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) планирует представить правительству новые предложения в 2018 году".

Об этом сообщила Report исполнительный директор организации Натаван Мамедова.

По ее словам, эти предложения будут отражены в документе под названием "Наблюдения и рекомендации по усовершенствованию бизнес-среды Азербайджана" ("Белая книга" - White paper): "В целом мы подготовили порядка 50 предложений по 10-11 секторам и опубликуем их в конце этого месяца".

Представитель AmCham сказала, что "Белая книга" вначале будет представлена президенту страны: "К концу года мы планируем вынести предложения на обсуждение широкой общественности".

Предложения охватят деятельность в налоговой, таможенной, банковской, финансовой и страховой, информационно-технологической, трудовой, миграционной, туристической, судебной и других областях.

Напомним, что AmCham издает White paper каждые два года. Последний документ был опубликован в 2016 году.