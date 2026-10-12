Азербайджанский дипломат и канадский парламентарий обсудили вопросы сотрудничества
- 12 октября, 2026
- 18:59
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Временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Вюсал Сулейманов встретился с депутатом канадского парламента Гурбуксом Саини.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Канаде в социальной сети X.
"Было приятно встретиться с депутатом, членом канадско-азербайджанской группы парламентской дружбы уважаемым Саини Гурбуксом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече состоялся откровенный и конструктивный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
It was a pleasure meeting with Honorable Saini Gurbux, MP and a member of the Canada-Azerbaijan Parliamentary Friendship Group. Thank you for the warm and constructive exchange on issues of mutual interest. 🇦🇿 🤝 🇨🇦 https://t.co/uB08M92NhV— Azerbaijan in Canada (@AzEmbCanada) October 12, 2026