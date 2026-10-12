Азербайджанский дипломат и канадский парламентарий обсудили вопросы сотрудничества

Временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Вюсал Сулейманов встретился с депутатом канадского парламента Гурбуксом Саини.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Канаде в социальной сети X.

"Было приятно встретиться с депутатом, членом канадско-азербайджанской группы парламентской дружбы уважаемым Саини Гурбуксом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече состоялся откровенный и конструктивный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.