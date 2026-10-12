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    Azərbaycanla Kanada arasında qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 18:35
    Azərbaycanla Kanada arasında qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub

    Azərbaycanın Kanadadakı müvəqqəti işlər vəkili Vüsal Süleymanov bu ölkənin deputatı Qurbuks Saini ilə görüşüb və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    "Deputat, Kanada-Azərbaycan Parlament Dostluq Qrupunun üzvü hörmətli Saini Qurbuks ilə görüşmək xoş idi", - o bildirib.

    Qeyd olunub ki, görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə səmimi və konstruktiv fikir mübadiləsi aparılıb.

    Vüsal Süleymanov Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyi
    Азербайджанский дипломат и канадский парламентарий обсудили вопросы сотрудничества
    Azerbaijani chargé d'affaires meets Canadian MP Gurbux Saini
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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